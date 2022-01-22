Сотни петербуржцев сидят без света из-за внезапного отключения электричества в Кировском районе

Несколько многоквартирных домов в Кировском районе Санкт-Петербурга неожиданно погрузились во мрак. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

Электричество отключили в доме №26, который расположен на проспекте Ветеранов и в многоэтажке №66 на Бульваре Новаторов. Кроме того, на Дачном проспекте перестали работать дворовые фонари. Об этом жильцы рассказали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ветеранов, 18, тоже, что-то произошло с электрической будкой напротив дома, заискрила, пожарные приехали и уехали», — отметила одна из пользовательниц соцсети.

Петербуржцы стали часто сталкиваться со сбоями на электросетях с начала зимы. В городе регулярно происходят коммунальные аварии, которые приводят к отключению отопления. Жители вынуждены массово использовать обогреватели, что становится причиной проблем с подачей электричества. При этом администрация губернатора Александра Беглова не спешит исправлять ситуацию.