Премьер Словакии назвал санкционную линию в адрес РФ официальной политикой правительства

Правительство Словакии официально придерживается внешнеполитического курса, который предполагает ввод антироссийских ограничительных мер. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

Политик отреагировал на критику вице-премьера Рихарда Сулика. Последний отмечал, что санкции против РФ «приносят только вред» и указывал, что словацкие экспортеры также пострадали от рестрикций. Хегер напомнил, что Братислава еще в 2014 году выступила против Москвы и наложила ограничительные меры.

«Это официальная линия внешней политики Словакии, в которой ничего не изменилось и которая является обязательной для членов кабмина», — отметил премьер в заявлении, опубликованном в газете Pravda.

Ранее президент Украины владимир Зеленский ввел в действие новые антироссийские санкции. Киев также наложил персональные рестрикции на дизайнера Артемия Лебедева.