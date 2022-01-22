Захарова предупредила о военных провокациях США во время Олимпиады в Китае

США и «ведомый ими» киевский режим могут организовать как информационные, так и военные провокации во время февральских Олимпийских игр в Китае, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором «со ссылкой на дипломата в Китае» утверждается, якобы Си Цзиньпин попросил Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, «чтобы не портить праздник».

По мнению Захаровой, это не просто фейк, а информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg. Таким образом американские СМИ «прокачали» информационный фон на предмет «российского вторжения на Украину», чтобы намеренно обострить ситуацию. Несмотря на эти старания, «все вспомнят, кто именно любит совершать акты агрессии в ходе Олимпиады в Китае на самом деле».

«Для тех, кто тогда от души верил в американскую демократию, публикую новостной сюжет из Тбилиси от 9–10 июля 2008 года. Ровно за месяц до начала Олимпиады в Китае. Спустя год Международная комиссия по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе <…> постановила: войну начала Грузия. Так что ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных. С них станется, тем более опыт имеется богатый», — заявила чиновница в Telegram.

Ранее Захарова упрекнула госсекретаря США Энтони Блинкена за двойные стандарты. Подробнее — в нашей статье.