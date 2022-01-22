Голы Дзюбы и Оздоева не спасли «Зенит» от ничьей в товарищеском матче

Голы форварда и хавбека «Зенита» Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева не спасли команду Сергея Семака от ничьей в товарищеском матче с болгарским «Ботевом».

Петербургский «Зенит» сыграл вничью (2:2) с клубом из Пловдива в товарищеском матче на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах.

В составе сине-бело-голубых голами отметились форвард Дзюба и полузащитник Оздоев — на 31-й и 53-й минутах соответственно. Болгарская команда ответила двумя голами, реализованными с 11-метровой отметки. Матч проходил в формате двух таймов по 40 минут.

Следующий матч «Зенит» проведет со словацкой «Жилиной», встреча запланирована на 25 января.

После 18 туров подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), в активе команды 38 набранных очков.