Шесть человек стали жертвами взрыва в афганском городе Герат

Около шести человек погибли, десять получили ранения в результате взрыва, который прогремел в городе Герат на северо-западе Афганистана. По предварительной информации, там взорвался автобус с пассажирами. Среди погибших — женщины и дети.

Информацию о происшествии подтвердили региональные представители захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). При этом они не уточнили точное число погибших, передает ТАСС.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации