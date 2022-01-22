Реализация проектов «Мегалайна» потребует тесного сотрудничества с властями Петербурга

Строительная компания «Мегалайн» рассчитывает на сотрудничество с властями Санкт-Петербурга при реализации проектов транспортно-пересадочных узлов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель «Мегалайна» Геннадий Корупятник.

Он уточнил, что проекты компании потребуют консультаций со Смольным на стадии разработки. «Мегалайн» рассчитывает, что власти города предоставят нужные для развития ТПУ объекты недвижимости и в случае необходимости внесут изменения в генплан и правила землепользования.

По словам Корупятника, у «Мегалайна» есть проект строительства ТПУ в Пулково. Транспортный хаб будет сформирован на базе остановок наземного транспорта, будущего скоростного трамвая и перспективных станций метро и железной дороги.

Геннадий Корупятник также подчеркнул, что ТПУ дадут толчок для развития деловой активности в Петербурге. Ожидается, что вместе с пересадочными узлами в городе появятся новые общественно-деловые центры.