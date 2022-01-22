Диспетчер, направлявший воздушное судно рейса MH17 в 2014 году, бесследно исчез. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады и бывший первый спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Политик выступил на фоне появления в интернете видеоролика, на котором запечатлена поездка американских военных атташе в аэропорт Днепра. Они посетили воздушную гавань в тот же день, когда рухнул Boeing-777.

Экс-депутат Рады ошарашил Сеть новостью о пропаже диспетчера рейса MH17. Царев раньше жил в поселке Старые Кодаки, который находится рядом с аэропортом. В населенном пункте обитают летчики, они хорошо осведомлены о ситуации в воздушной гавани. Экс-парламентарий сообщил, что бывший сосед передал Цареву важную информацию.

«Мне сказали, что диспетчер, который дежурил в тот день, после этого случая пропал, и никто его больше никогда не видел. Это информация, которую я могу лично подтвердить», — пояснил бывший депутат Верховной рады в беседе с «Царьградом».

Ранее бывший украинский разведчик Роман Червинский рассказал о похищении свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха. Сотрудники СБУ вывезли его из квартиры в ДНР. Важный свидетель был уверен, что не видел ЗРК «Бук» во время обострения ситуации в Донбассе.