Более 480 петербуржцев с коронавирусом госпитализировали за последние сутки

Около 50 тыс. жителей Санкт-Петербурга в настоящее время заражены коронавирусной инфекцией. В больницу попали более 480 пациентов за последние 24 часа.

В декабре в Северной столице коронавирусом болели чуть более 30 тыс. горожан. В настоящее время количество пациентов с коронавирусом увеличилось почти до 50 тыс. Таким образом, рост заболеваемости инфекцией за последний месяц достиг 52%.

Согласно сведениям городского правительства, среди зараженных коронавирусом 5800 человек госпитализированы, а 42 тыс. пациентов проходят лечение амбулаторно. За последние сутки в больницу попали еще 487 горожан. Кроме того, фиксируется стремительный прирост заболевших, которые лечатся на дому. По данным на 22 декабря, количество петербуржцев, находящихся на амбулаторном лечении, составляло 25 тыс. Также в городе не снижается число пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Эпидемиологическая обстановка в Северной столице остается непростой. Город снова вошел в тройку лидеров по суточной заболеваемости инфекцией. При этом губернатор Александра Беглов уверял, что ситуация находится под контролем и к началу 2022 года среди жителей сформируется коллективный иммунитет.