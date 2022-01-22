Зеленский заявил, что Акт объединения с ЛДНР и Крымом будет обязательно провозглашен

Акт объединения Украины с Луганской и Донецкой народными республиками, а также с Крымом будет обязательно объявлен. Соответствующее заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

Лидер напомнил о торжественном провозглашении 22 января 1919 года объединения Украинской и Западно-Украинской народных республик в одну «единоцельную суверенную и народную». После чего он выразил уверенность в том, что подобные события повторятся в ближайшее время.

«Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины. И к сожалению, уже очень давно — восьмой год подряд. Я знаю, мы точно будем вместе и уверен: очень скоро, не через века. И в Донецке, и в Крыму мы обязательно провозгласим новый Акт объединения и будем отмечать это ежегодно», — заверил глава украинского государства.

Полуостров вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Тогда большинство крымчан проголосовали за воссоединение с РФ. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос относительно статуса Крыма окончательно закрыт.