Французский форвард Изидор пополнил ряды «Локомотива»

Нападающий «Монако» Вилсон Изидор перебрался в Российскую премьер-лигу (РПЛ) — футболист пополнил ряды московского «Локомотива».

Как сообщает пресс-служба столичной команды, соглашение футболиста с клубом рассчитано на 4,5 года. Француз будет выступать за «железнодорожников» под 19-м номером.

Напомним, 21-летний футболист в сезоне-2021/22 сыграл в восьми матчах за «Монако» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Срок контракта игрока с «монегасками» летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 млн евро.

После первого круга чемпионата России сезона-2021/22 «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице.