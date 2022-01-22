Проект «Мегалайна» по созданию ТПУ станет толчком для развития малого бизнеса в Петербурге

Масштабный проект по строительству транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Санкт-Петербурге положительно отразится на экономике города. Об этом заявил генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

По его словам, позитивные моменты появятся уже на первых этапах реализации нового проекта. Так, в процессе возведения транспортно-пересадочных узлов будет создано более 40 тысяч рабочих мест.

«Строительство подобных объектов позволит не только обновить или создать новую транспортную инфраструктуру — на базе ТПУ появятся новые точки роста деловой активности, позволяющие развиваться малому и среднему бизнесу», — заявил Корупятник в интервью РИА Новости.

Ранее в Санкт-Петербурге состоялась презентация макетов транспортно-пересадочных узлов. Представители «Мегалайна» также обнародовали аналитические данные, в том числе и транспортную схему. Проект уже оценил президент России Владимир Путин. Глава государства ознакомился с наработками компании в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.