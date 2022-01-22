«Ни в одном городе такого нет». В Крыму из кранов пошла святая вода

Святая вода польется из кранов в Севастополе на Крещение, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Все из-за освящения вод Чернореченского водохранилища — основного источника городского водоснабжения.

«Эта замечательная севастопольская традиция, когда после сегодняшней службы можно открыть кран, и из него будет литься святая вода. Ни в одном городе России такого нет. Потому что все воды Чернореченского водохранилища сегодня стали святыми после службы», — сообщил Развожаев в эфире телеканала НТС.

instagram.com / @razvozhaev.m

Воду в Чернореченском водохранилище освящают на Крещение уже 17 лет. Перед этим в храме Богоявления Господня проходит молебен, после которого православные христиане крестным ходом идут к водоему.

В ноябре крымское руководство заявило, что украинские политики, ответственные за водную блокаду полуострова, будут привлечены к ответственности и понесут наказание. До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде после решения Киева перекрыть Северо-Крымский канал, по которому крымчане получали 85% от всего объема пресной воды.

Летом Правительство РФ выделило 2 миллиарда рублей на реконструкцию и капремонт водопроводной системы в Крыму. Всего на водоснабжение региона с 2020 по 2024 год планируется потратить около 48 миллиардов рублей.

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