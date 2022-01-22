Бывший фотограф Бориса Ельцина умер на 86-м году жизни

Дмитрий Донской, работавший личным фотографом первого президента РФ Бориса Ельцина, скончался в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близких Донского.

Собеседник агентства рассказал, что фотограф скончался после болезни. Однако он не уточнил, какое именно заболевание перенес Донской.

Дмитрий Донской работал личным фотографом Бориса Ельцина с 1991 по 1997 годы. Он снимал не только официальные мероприятия, но и семью президента на отдыхе.

Донской был удостоен более 160 международных премий. Его профессионализм отмечали в Международном союзе журналистов, Международной ассоциации фотографического искусства и других организациях.