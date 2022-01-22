«Химки», «Ахмат» и «Сочи» интересуются форвардом Деспотовичем

Несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проявляют интерес к форварду «Рубина» Джордже Деспотовичу. Сербский нападающий интересен «Химкам», «Ахмату» и «Сочи».

Накануне 29-летний футболист покинул расположение основной команды, которая находится на тренировочном сборе в Турции, и вернулся в Россию. Казанский клуб расторгнет контракт с игроком, но таким образом, чтобы не платить неустойку в 1,5 млн евро, сообщает «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне форвард сыграл за «Рубин» в десяти матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. До этого Деспотович выступал за футбольный клуб «Оренбург».

Подопечные Леонида Слуцкого после 18 туров занимают десятую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. В активе команды 22 набранных очка.