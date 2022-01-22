Атмосферное давление резко вырастет в Москве к воскресенью

Показатели атмосферного давления в Москве и области резко вырастут к воскресенью. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, интенсивность выпадения снега должна снизиться, так что осадки будут наблюдаться только местами. Кроме того, прогнозируется ослабевание порывов ветра.

«С пятницы по воскресенье атмосферное давление в Москве и области скакнет на 20-25 миллиметров ртутного столба», — сообщил Вильфанд в интервью РИА Новости.

Ранее жителей Москвы предупредили о возвращении сильных морозов. Похолодание в столичном регионе ожидается в начале следующей недели. При этом возможны скачки атмосферного давления.