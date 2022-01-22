Сотрудники французского телеканала France 24 побывали в Донбассе и выяснили, какие настроения царят среди местных жителей.

По словам журналистов, регион питает большую злость и обиду на Киев за постоянные обстрелы. Вместе с тем жители юго-востока Украины признательны, что российская сторона оказывает им поддержку уже в течение восьми лет.

«Россия нам дает деньги. А что делает Украина? Пенсию не дает, закрыла въезд и выезд. Как можно туда попасть? Через Россию ехать на Украину — очень дорого. Спасибо России, что платит нам пенсию», — сказала одна из местных жительниц в ходе беседы с телеканалом.

Стоит отметить, что в последнее время западные политики активно работают над популяризацией мифа о скором «вторжении России» на территорию Украины. Однако в Москве неоднократно указывали на беспочвенность подобных оценок.