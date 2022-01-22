Чьи это войска? Приднестровье в опасности из-за конфликта России и НАТО

Противоречивые сведения о происходящем в Приднестровье заполонили СМИ: пока власти США утверждают, что Россия может «напасть на Украину» со стороны ПМР, у границ непризнанной республики очевидцы замечают не «вежливых людей», а военных специалистов НАТО и даже артиллерию.

22 января постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Штаты учитывают возможность вторжения РФ на Украину через Приднестровье. Опасения сразу опровергла президент Молдавии Майя Санду, заявившая, что никаких изменений в численности российских военных в спорном регионе не зафиксировано.

«Мы не можем сказать точно, сколько там сейчас российских военнослужащих. Но мы мониторим ситуацию. У нас нет информации о том, что там что-то изменилось по сравнению с тем, что было раньше. Изменений мы не видим, нет причин для большего беспокойства», — сообщила Санду румынскому телеканалу PRO TV.

Примечательно, что за два дня до заявления американской стороны молдавские пользователи соцсетей обнаружили перемещение военной техники ВС Молдавии рядом с границей Приднестровья и зоной безопасности, установленной международными соглашениями. Согласно этим договоренностям, подобное оружие не может там появляться.

В Приднестровье сообщили о стягивании молдавской артиллерии к зоне безопасности https://t.co/McyYVRXgbN pic.twitter.com/Fcp0oZQJyg — Ruposters (@Ruposters) January 22, 2022

Приднестровская делегация Объединенной контрольной комиссии задала вопросы о передвижениях у границ ПМР военной техники представителям Молдавии, но внятных объяснений последние не предоставили.

«Технику перемещали также в районе военного полигона в Бульбоаке, где уже неоднократно были замечены специалисты НАТО. Напомним, натовские спецназовцы не так давно проникли в зону безопасности у Дубосар с целью рекогносцировки и даже пытались похитить приднестровского пограничника», — отмечает военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

Не исключено, что заявления американской стороны о возможном «нападении» РФ на Украину со стороны Приднестровья призваны отвлечь внимание от необычной активности Североатлантического альянса в зоне уже потухшего конфликта 30-летней давности.

/ Валерий Кругликов

А что Молдавия?

Совпадение ли, но 21 января, когда информация о якобы появлении военных НАТО возле ПМР уже попала в социальные сети, президент Санду сделала скандальное публичное заявление румынским журналистам. По ее словам, инициатором конфликта в Приднестровье в 1992 году была Россия, которая «отправила своих людей на войну против Молдовы».

Реакция на неосторожный выпад Санду не заставила себя ждать. В Госдуме РФ заявили, что президент «снова пробила дно», попытавшись «переписать историю». В Совете Федерации спросили, какой готовности к сотрудничеству молдавское руководство ждет от России после таких заявлений и напомнили о газовой проблеме соседней республики — 20 января компания «Молдовагаз» расплатилась с «Газпромом» за январские поставки за день до приостановки поставок из-за неуплаты долга.

«Думаю, мы и так были чрезмерно корректны. При таких высказываниях со стороны президента Молдавии, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишиневского руководства. За газ надо платить, а где Санду возьмет деньги — ее дело, не наше», — высказался сенатор Алексей Пушков.

wikipedia.org / DoD photo by Lisa Ferdinando / Public Domain

Военный эксперт Борис Рожин указывает на недавние военные учения Румынии (входит в состав Евросоюза) на Дунае и Черном море вместе с партнерами по НАТО и украинскими войсками. Вкупе с прозападным президентским курсом Санду такие действия могут говорить о возобновлении попыток Кишинева и его новоявленных западных партнеров захватить ПМР.

«Цель 65-тысячных румынских ВС – Приднестровско-Молдавская Республика. Россия с начала 2021 года отвечает на подобное усиление выдвижением значительных механизированных групп к границе с Украиной», — констатировал Рожин в Telegram.

Подобные тенденции могут свидетельствовать о намеренной тактике сил НАТО, желающих присутствовать на всех стратегически важных для России приграничных направлениях. Потухший приднестровский конфликт рискует стать тлеющим: тогда «горячей точкой» возле РФ будет не только восток Украины.

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