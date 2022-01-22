Компания «Мегалайн» потратит почти 190 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры Петербурга

Новые точки развития деловой активности появятся в Санкт-Петербурге благодаря строительству транспортно-пересадочных узлов. Об этом рассказал глава ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

В ближайшее время компания планирует реализовать проект по развитию дорожной инфраструктуры города собственными силами. Как отметил Корупятник, не исключено, что строительство поддержат другие партнеры, например, Российские железные дороги (РЖД). Объем инвестиций составит 186 млрд рублей, добавил он.

«Объем наших собственных средств будет зависеть от каждого конкретного ТПУ и решений, реализуемых в нем. У компании есть банки-партнеры, с которыми обсуждались условия и варианты совместного вхождения в проект», — пояснил Корупятник в интервью РИА Новости.

Глава компании подчеркнул, что проект активно поддерживает Агентство стратегических инициатив. Строительство транспортно-пересадочных узлов включено в список значимых проектов по развитию Петербурга.

В декабре 2021 года макет ТПУ увидел президент России Владимир Путин, который дал ему положительную оценку. Кроме того, проект одобрило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.