Политолог Погребинский назвал «жалким лепетом» выступление Блинкена в Женеве

Выступление главы Госдепа США Энтони Блинкена по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым никого не впечатлило. Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

Как отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, слова Блинкена на пресс-конференции по итогам переговоров с российским дипломатом выглядели как «жалкий лепет». Эксперт дал американскому политику краткую, но емкую характеристику, которую смог уместить в пару предложений.

«Как бы вы охарактеризовали в двух словах пресс-конференцию Блинкена? Моя версия — "жалкий лепет". Он, похоже, боится своей тени», — написал Погребинский в Facebook.

Переговоры дипломатов длились не более двух часов. В ходе встречи Лавров четко довел до Блинкена, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей РФ будет иметь самые серьезные последствия. Также стороны договорились активизировать деятельность по нормализации работы диппредставительств и стабилизации визового режима.

По итогам встречи Блинкен заверил, что переговоры с Россией по безопасности продолжатся. Вашингтон даст РФ ответ на ее предложения по европейской безопасности в письменном виде до конца января, пообещал он.