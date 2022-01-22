Бразильский нападающий Альберто может перейти в «Зенит» в феврале

Футбольный клуб «Зенит» может заключить контракт с нападающим бразильского «Интернасьонала» Юри Альберто уже в начале февраля.

На данный момент переговоры о трансфере находятся на заключительной стадии. Стороны договариваются о сроке соглашения. Сине-бело-голубые готовы предложить 20-летнему форварду контракт на три года, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 млн евро. Альберто с 2020 года выступает за «Интернасьонал». Всего он сыграл в 84 матчах, в которых отметился 30-ю голами.

Ранее стало известно, что Альберто попал в сферу интересов донецкого «Шахтера», английского «Арсенала» и каталонской «Барселоны».