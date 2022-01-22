Запредельная наглость: Россия отбросила самолеты США от своих границ

Китай считает Россию «боевой нацией», которую сложно вывести из себя, но реакция ВС РФ на провокации самолетов НАТО у российских границ демонстрирует готовность России бороться с «запредельной наглостью» Запада, отмечает китайский портал Sohu.

Незваные гости из Североатлантического альянса все чаще наведываются в приграничные РФ районы на фоне обострения российско-американских отношений. Подобные инциденты вынуждают военных поднимать истребители в воздух и пресекать потенциально опасные ситуации — теперь возле России «ошиваются» не только самолеты-разведчики, но и бомбардировщики, имитирующие обстрел Крыма и Калининграда.

«Можно констатировать, что военная активность Запада достигла запредельной наглости — подобные маневры уже нельзя называть просто разведкой. РФ, само собой, не могла оставить это без соответствующего наказания», — отмечается в статье Sohu, эксклюзивный перевод которой предоставил портал «ПолитРоссия».

wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin

Показательный эпизод произошел недавно в небе над Черным морем, куда военные США отправили три стратегических бомбардировщика B-52. Тогда навстречу иностранной авиации вылетело четыре истребителя ВКС РФ: маневры российских пилотов заставили американские бомбардировщики сменить курс.

«Лишь после того как американцы были отброшены от российских границ, боевые единицы ВКС РФ вернулись на свои базы», — утверждает Sohu.

Так, один из бомбардировщиков подлетел к Крыму на расстоянии 25 километров, но российские истребители «довольно жестко» его развернули и отправили на родную базу, отмечается в статье. Таким образом Россия недвусмысленно дала понять, что при нынешнем уровне отношений РФ и США подобные маневры будут недопустимы.

Ранее сообщалось, что российские корабли блокировали подлодку Соединенных Штатов у границ России. Подробнее — в нашей статье.