Глава британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс еще «не одолела трассу истории». К такому выводу пришел сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter.

По словам британского министра иностранных дел, украинское государство в свое время пережило вторжение «от монголов до татар». Она также подчеркнула, что Украина является гордой страной.

Сенатор Совфеда не смог пройти мимо подобных высказываний Трасс. Пушков высмеял необразованность главы дипломатического ведомства, считающей, что Украина существовала во времена монголо-татарского ига.

«Им достаточно повторять набор штампованных фраз и твердить либеральные мантры. Образование стало одной из первых жертв неолиберальной революции на Западе. В отличие от XX века, для политического успеха оно уже не требуется», — жестко поставил главу британского МИД на место сенатор.

Ранее сообщалось, что Великобритании лучше остаться в стороне и не вмешиваться в соседский диалог между Россией и Украиной. Таким мнением поделился писатель и обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс.