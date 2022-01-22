Карпин посоветовал Дзюбе тренироваться и играть

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вероятности возвращения нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в состав национальной команды, посоветовав футболисту больше тренироваться и играть.

Наставник национальной команды признался, что не понял формулировку игрока сине-бело-голубых о готовности пойти навстречу сборной страны.

«Дзюба сказал, что готов пойти навстречу сборной. Что это значит? Я не знаю. Что это за формулировка? Он — футболист "Зенита", пусть тренируется и играет. Каждый должен заниматься своим делом. Каждый должен заниматься своим делом. Футболисты — тренироваться и играть, а тренеры — тренировать и выбирать игроков», — сказал специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее Дзюба заявил, что хотел бы вернуться в состав сборной России по футболу.

Напомним, стыковой матч со сборной Польши состоится 24 марта. В случае победы подопечные Карпина встретятся с победителем пары Швеция — Чехия. Национальная команда, которая победит в обеих играх, получит путевку в финальную часть чемпионата мира в Катаре.