Политолог Сосновский: у Блинкена на переговорах с Лавровым была заранее проигрышная позиция

Глава Госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен приехал на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым с заранее проигрышной позицией. Таким мнением поделился политолог Александр Сосновский.

По словам эксперта, поза Лаврова, стоящего прямо, когда Блинкен наклоняется к нему, чтобы не пропустить ни одного слова из уст главы внешнеполитического ведомства, говорит о многом. Сосновский подчеркнул, что эксперты по психологии охарактеризовали бы положения министра иностранных дел и госсекретаря США как позиции подающего и просителя. Он отметил, что со стороны главы МИД — это был взвешенный шаг.

«Лавров это сразу же понял и в первую же минуту встречи одним жестом поставил американца на полагающееся ему место — просителя, который хочет продать свой протухший товар. Блинкен же с этим согласился. В какой-то мере такое начало могло предопределить исход всей встречи», — рассказал политолог, как Лаврову хватило всего одного жеста, чтобы «обезоружить» Блинкена перед началом встречи в Женеве.

Ранее сообщалось, что между российской и американской сторонами нет непреодолимого раскола. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе внешнеполитического ведомства России.