Евросоюз признал «ЧВК Вагнера» инструментом проецирования силы России

Руководство Европейского союза разрабатывает планы противодействия российскому влиянию в Африке. Как заявил высокопоставленный чиновник ЕС в ходе брифинга в пятницу, в Брюсселе всерьез обеспокоены успехами «ЧВК Вагнера» в странах Черного континента и ищут инструменты, которыми смогли бы противодействовать России.

«Мы с беспокойством следим за присутствием «ЧВК Вагнера» в ряде африканских стран. В Ливии она действует давно, позднее в ЦАР, и в последнее время в Мали», — заявил чиновник.

Российская ЧВК добилась ряда успехов при участии в зарубежных конфликтах, и получила особую известность в Африке. В Евросоюзе считают действия частной компании инструментом проецирования силы России за рубежом, и опасаются, что специалисты смогут добиться успеха в тех регионах, где присутствие сил ООН или европейских миротворцев оказалось бесполезным — как, например, в Мали.

Сейчас, подчеркнул европейский чиновник, в Брюсселе разрабатывают «стратегическую концепцию», которая бы позволила блокировать любой рост влияния России, которое ЕС расценивает в качестве «гибридной угрозы».

«Мы разрабатываем стратегическую концепцию не только в отношении «ЧВК Вагнера» как таковой, которая является инструментом более широкой политики, но и в отношении всех подобных гибридных средств, как бы они ни назывались. Это инструменты проецирования силы во внешней политике», — рассказал высокопоставленный чиновник о повестке предстоящего в понедельник заседания Совета ЕС по международным делам.

На предыдущем заседании Совета ЕС по международным делам была подписана резолюция о введении санкций против компаний, которые считают связанными с «ЧВК Вагнера». Критики ранее отмечали, что санкции сформулированы таким образом, что позволяют предпринимать ограничительные действия в отношении практически любого гражданина России, у которого есть интересы в Европе. При этом по сообщениям СМИ, это никак не повлияло на деятельность российских специалистов в Мали и других странах Африки.