Государственный департамент США подстрекает РФ на определенные действия, опубликовав бюллетень по Украине. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе внешнеполитического ведомства России.

По данным МИД, после того, как российская сторона передала Соединенным Штатам свои предложения по вопросу гарантий безопасности, Вашингтон намеренно тормозил их рассмотрение.

Ранее сообщалось, что выступление госсекретаря США Энтони Блинкена после встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым оставляет желать лучшего. Соответствующим мнением поделился украинский политолог Михаил Погребинский.