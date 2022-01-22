Валерий Карпин назвал модой назначение иностранных специалистов тренерами в РПЛ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о назначении иностранных специалистов наставниками в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также прокомментировал получение Даниэлем Фарке поста в «Краснодаре».

Как считает Карпин, через какое-то время в российских клубах будет больше отечественных специалистов.

«Так уже было в каком-то году, что много было тренеров-иностранцев, потом все вернулось, стало много русских и мало тренеров-иностранцев. Периодически это все меняется, через какое-то время будет больше русских тренеров. Мода. Больше мода», — считает наставник сборной.

Карпин добавил, что пожелал удачи немецкому специалисту Фарке на посту главного тренера «Краснодара».

«Познакомились, поздоровались [с Фарке]. Привет, как дела, удачи. Вы хотите, чтобы я с ним футбол разбирал? Конечно, нет», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» осенью 2021 года — 45-летний специалист руководил английской командой с 2017 года.