Месси назвал ослом экс-защитника «Ливерпуля» Каррагера за слова о сделке «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал ослом экс-защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера за слова о плохой сделке парижан прошедшим летом.

Раскритиковавший руководство «ПСЖ» за трансферную кампанию Каррагер рассказал, что Месси отправил ему оскорбительное сообщение.

«В начале сезона я сказал, что не считаю подписание Криштиану Роналду отличным вариантом для "Манчестер Юнайтед". Я привел пример Месси, так как не считаю его переход хорошей сделкой для "ПСЖ". Я сказал об этом в эфире Monday Night Football, а затем получил личное сообщение в Instagram», — вспомнил экс-защитник сборной Англии.

При этом бывший игрок отметил, что все равно любит аргентинского футболиста.

«Месси назвал меня ослом. Он смотрит Monday Night Football. Надеюсь, эту программу он тоже смотрит, потому что, Лионель, я тебя люблю!» — цитирует Каррагера Liverpool Echo.

Напомним, Каррагер выступал за «Ливерпуль» 17 лет. Всю игровую карьеру футболист провел в одном клубе. В сезоне-2004/05 становился победителем Лиги чемпионов.