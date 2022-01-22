Более 1800 уголовных дел возбудили в Казахстане по фактам убийств и терроризма

МВД Казахстана открыло 1 822 уголовных дела по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти после январских беспорядков, сообщает министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.

Силовики продолжают изымать незаконно хранящееся у населения оружие. По данным ведомства, всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1 822 уголовных дела. В настоящее время 116 уже передали спецпрокурорам.