Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что спикеры детально обсудили наращивание взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Вместе с тем Пашинян попросил российского лидера поделиться результатами проходящих с Соединенными Штатами консультаций по гарантиям европейской безопасности, резюмировали в Кремле.

Стоит отметить, что Путин и Пашинян уже созванивались 7 января. Тогда обсуждалась ситуация с попыткой государственного переворота в Казахстане.