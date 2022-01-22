Футболист «Интер Майами» Шей удивил болельщиков, поймав голыми руками змею

Полузащитник клуба MLS «Интер Майами» Брек Шей удивил болельщиков, голыми руками поймав змею на предсезонной тренировке.

Американский игрок без проблем избавился от незваного гостя на базе в Форт-Лодердейле, схватив ее и выбросив в мусорный бак. Сотрудник «Интер Майами» позднее вывез урну на парковку.

По словам хавбека, его детство проходило в окружении домашних змей, ящериц.

«Большинство людей боятся их, но они довольно милые. Все говорили: "Осторожно, там змея!" Но я просто хотел ее увидеть», — передает слова уроженца Техаса издание Miami Herald.

Шей выступал за сборную США по футболу с 2010 по 2015 год. В составе американской команды он становился победителем золотого кубка КОНКАКАФ — 2013.