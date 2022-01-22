Число заболевших COVID-19 петербуржцев увеличилось почти вдвое за сутки

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал новые данные по числу заразившихся. Петербург вновь занял второе место по суточному приросту пациентов.

Петербургские медики зафиксировали еще 8451 случай коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом сообщили представители оперативного штаба.

Отмечается, что данный показатель стал рекордным с самого начала пандемии коронавирусной инфекции в Северной столице. При этом накануне в городе было выявлено 5922 случая инфицирования.

Стоит отметить, что эпидемиологическая ситуация в городе на Неве остается напряженной. Регион занимает второе место после Москвы по суточному приросту заболевших. При этом около трети случаев заражения приходятся на новую мутацию коронавируса «Омикрон». Несмотря на это, губернатор Петербурга Александр Беглов еще осенью утверждал, что население достигнет высокого уровня коллективного иммунитета к середине зимы.