У Роналду возникли проблемы с молодыми игроками «Манчестер Юнайтед»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не может найти общий язык с молодыми одноклубниками.

Как считают некоторые игроки, с 36-летней звездой непросто установить контакт, в связи с чем они больше предпочитают общаться с Эдинсоном Кавани. Кроме того, части спортсменов не понравились слова Роналду о том, что молодежь плохо реагирует на критику и не хочет учиться у более опытных футболистов, передает The Athletic.

Ранее Роналду остался недоволен после того, как главный тренер «МЮ» Ральф Рангник заменил его в матче чемпионата Англии против «Брентфорда».