МИД РФ не видит наличия непреодолимых разногласий в отношениях с США

Россия не имеет непреодолимых разногласий в отношениях с США, заявили в МИД РФ.

Как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, между государствами нет таких противоречий, которые нельзя было бы преодолеть, но стороны должны выстроить атмосферу доверия.

«От коллег требуется проявить политическую волю. Мы к честному разговору всегда готовы. Но втягиваться в диалог только по нужным США темам, когда наши законные озабоченности демонстративно игнорируются, не собираемся», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ведомство призвало США отказаться от претензий на мировую гегемонию и провести «работу над ошибками».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров четко довел до государственного секретаря США Энтони Блинкена, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Москвы будет иметь самые серьезные последствия.