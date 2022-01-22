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Дизайнер Артемий Лебедев шуткой отреагировал на введенные против него украинские санкции

Политика
Дизайнер Артемий Лебедев шуткой отреагировал на введенные против него украинские санкции

Киев наложил персональные рестрикции на дизайнера Артемия Лебедева. Россиянин иронично отреагировал на попадание в санкционный список Украины.

Соответствующее решение принял Совет национальной безопасности и обороны страны, которое позже ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский. Лебедев шуткой ответил на ограничительные меры Киева.

«Зая, теперь я могу спать спокойно», — написал дизайнер в Telegram.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов призвал ввести против России «предупредительные» санкции. Также он потребовал от Запада предоставить как можно больше военной помощи. Данилов поинтересовался у партнеров, против кого введут ограничительные меры, если Украина будет «разрушена».

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