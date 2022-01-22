Дизайнер Артемий Лебедев шуткой отреагировал на введенные против него украинские санкции

Киев наложил персональные рестрикции на дизайнера Артемия Лебедева. Россиянин иронично отреагировал на попадание в санкционный список Украины.

Соответствующее решение принял Совет национальной безопасности и обороны страны, которое позже ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский. Лебедев шуткой ответил на ограничительные меры Киева.

«Зая, теперь я могу спать спокойно», — написал дизайнер в Telegram.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов призвал ввести против России «предупредительные» санкции. Также он потребовал от Запада предоставить как можно больше военной помощи. Данилов поинтересовался у партнеров, против кого введут ограничительные меры, если Украина будет «разрушена».