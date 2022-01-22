Теннисист Даниил Медведев в трех сетах победил нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа

Вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа в третьем круге Australian Open — 2022 в Мельбурне.

Встреча продолжалась почти два часа и завершилась победой 25-летнего россиянина со счетом 6:4, 6:4, 6:2. В четвертом круге Медведев сыграет с победителем матча между австралийцем Кристофером О'Коннеллом и американцем Максимом Кресси. Финал Australian Open запланирован 30 января.

Напомним, действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович, которого депортировали из Австралии после скандала с визой.

Как ранее отмечал Медведев, фаворитом нынешнего турнира Большого шлема является экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.