Боли в ушах могут указывать на заражение штаммом коронавируса «Омикрон»

Пациенты, заразившиеся штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон», могут столкнуться с возникновением боли в ушах. На это указывают данные приложения ZOE COVID Symptom Study, созданного для изучения симптомов коронавируса.

Приложение использует информацию, предоставленную самими зараженными. Они регистрируют свое самочувствие до и после получения положительного результата теста на коронавирус. Согласно полученным учеными данным, одним из признаков заражения омикрон-штаммом является нарастающая боль в ушах. Кроме того, пациенты жалуются на насморк, головные боли и повышенную утомляемость.

Одним из наиболее эффективных способов профилактики заражения коронавирусной инфекцией является вакцинация. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства. Как сообщает телеканал «360», вакцинацию от COVID-19 прошли более 4,2 миллиона жителей Московской области.