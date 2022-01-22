Правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикроном»

Российское правительство утвердило дополнительные меры, направленные на борьбу с новым штаммом коронавируса «Омикроном».

Согласно информации на сайте кабмина, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) должен оценить, как предоставляется помощь пациентам с COVID-19, и отправить результаты экспертизы в региональные минздравы.

Кроме того, Минздраву и Минцифры необходимо подготовить и направить в субъекты страны доработанные нормативы по тому, сколько человек с медподготовкой работают в единой службе оперативной помощи. Отмечается, что все поручения нужно выполнить до 24 января.

Напомним, основным способом профилактики коронавирусной инфекции остается вакцинация. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов, проверенных специалистами.