«Не американским солдатам погибать»: Германия возразила США и отказалась слать оружие Украине

В ЕС зреет конфликт из-за попыток вооружить Украину. Разногласия возникли между Германией и странами Прибалтики, но рискуют перерасти в противостояние Берлина и Вашингтона по вопросам как безопасности в Европе, так и навязчивого присутствия США в евросоюзной политике.

ФРГ запретила Эстонии поставлять Украине гаубицы Д-30, сообщил 22 января The Wall Street Journal со ссылкой на германские власти. В 1970-х годах СССР передал 122-миллиметровые орудия Восточной Германии, но после объединения страны Берлин отдал их Финляндии, та — Эстонии.

Пока круговорот советского оружия в странах НАТО приостановлен: канцлер Олаф Шольц неоднократно заявлял, что правительство Германии не будет поставлять летальное вооружение Украине. И вряд ли по причине пацифизма новоприбывших во власть «Зеленых» — скорее по геополитическим мотивам.

«У правительства ФРГ четкая позиция по вопросу экспорта оружия. Экспорт летального оружия из Германии в последние годы мы не поддерживали», — заявил Шольц 21 января.

Показательно, что самолеты с британским оружием для ВСУ облетают территорию ФРГ. Официальных запретов на полеты Берлин не ввел, но тенденция красноречивая.

Global Look Press / Andreas Gora/dpa

Страны Прибалтики не дожидаясь одобрения Германии выступают единым фронтом с США. Накануне Госдепартамент разрешил Эстонии, Латвии и Литве передать оружие американского производства Украине. Как отмечают западные военные аналитики и журналисты, эти поставки едва ли помогут Киеву в случае «полномасштабного российского вторжения» — военно-техническое преимущество на стороне РФ.

Однако за последний год США оказали Украине «помощь в области безопасности» на сумму более 400 миллионов долларов — больше, чем когда-либо с 2014 года. Всего за 8 лет Вашингтон потратил на украинскую обороноспособность «перед лицом растущей российской агрессии» 2,7 миллиарда долларов.

Американская стратегия

Конфликт Штатов и Германии пока не оформился, но дипломатические предпосылки к этому есть.

Ранее канцлер Шольц отказал Джо Байдену во встрече по теме Украины. Причины походят на надуманные: по данным Spiegel, решение Шольца обусловлено «многочисленными запланированными встречами» и необходимостью присутствовать в Германии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Помимо прочего, в немецкой канцелярии не верят в «российское вторжение» на Украину, о котором твердит американское руководство.

Пока ФРГ перед лицом США отстаивает внешнеполитический суверенитет, желая конструктивных и взаимовыгодных отношений с РФ не только по «Северному потоку — 2», куда более лояльные союзники Вашингтона по НАТО следуют милитаристскому курсу Штатов. 21 января президент Эстонии Алар Карис заявил о «политической атаке» России против НАТО после того, как Москва потребовала у Вашингтона отказаться от дальнейшего расширения альянса на восток.

«Мы не скрываем, что в результате действий России важно готовиться к укреплению сдерживания России и укрепления оборонительных позиций в восточном крыле альянса, планированием этого мы сейчас вместе с союзниками и занимаемся. Не менее важно поддерживать трансатлантическое единство союзников, чтобы Европа и США проявили единомыслие», — цитирует выступление Кариса Delfi.

Global Look Press / Sander Ilvest via www.imago-imag/www.imago-images.de

Примечательно, что именно проамериканский блок стран НАТО поставляет больше всего вооружения на Украину. Помимо самих США и стран Балтии ракетные комплексы, бронетехнику и боеприпасы «жертвуют» Великобритания, Польша и Чехия. Канада поставляет пехотное снаряжение, Франция — вертолеты и патрульные катера. Особняком стоит Турция — вторая после Штатов армия НАТО, продавшая Украине корветы, БПЛА и средства связи.

Силовой сценарий без Берлина

В Верховной раде не слишком воодушевлены нагнетанием отношений с Россией с подачи Штатов. Депутат Илья Кива обратил внимание на подготовку американской дипмиссии в Киеве к эвакуации — вкупе с наполнением страны оружием ситуация напоминает намеренное «стравливание» двух государств и попытки начать кровопролитную войну.

«Не американский солдат и не английский спецназовец погибать в Украине не будет, эту миссию они предоставили нам и нашим детям. <…> Подобная стратегия и политика власти может обернутся к десяткам, а то и сотням тысяч жертв среди мирного населения. Страна расколется, что послужит окончательной потере государственности», — заявил Кива в Telegram.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, впрочем, надеется на вмешательство «партнеров, таких как Британия» в возможный военный конфликт с Россией: «…если будет начало активных действий, мы будем просить все что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории».

facebook.com / Міністерство оборони України

Германия, заинтересованная в энергетическом импорте из России, не намерена передумывать насчет оружейных поставок: от страны Киев получит лишь укомплектованный оборудованием полевой госпиталь. Передача вооружения «в настоящее время не будет полезна», заявила министр обороны Кристины Ламбрехт.

И все же сенатор Алексей Пушков утверждает, что несмотря на это отдельная от американской позиция ФРГ по основным аспектам переговоров НАТО с Россией пока не просматривается.

«Пока единственное зримое отличие — отказ от поставок оружия на Украину и запрет Эстонии передавать Киеву оружие немецкого производства. Что может быть предвестником более крупных разногласий, но может и ограничиться только лишь этим», — заявил политик в Telegram.

Так или иначе, ожидать от Германии откровенно дестабилизационных шагов по украинскому вопросу пока не приходится. В угоду Вашингтону ФРГ и так ежегодно терпит убытки в 5,45 миллиарда евро — в такую сумму обходятся стране антироссийские санкции, на которых настояли США. И влезать в американскую авантюру новое германское правительство не намерено.

Ранее канцлера Германии раскритиковали за нейтральное отношение к России. Подробнее о том, почему Берлин дистанцируется от «ястребиной» администрации Джо Байдена — в нашей статье.