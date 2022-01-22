Врач-сексолог Кульгавчук заявил, что работа с психологом может спасти брак

Врач-сексолог, семейный психотерапевт, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук перечислил способы, которые помогут сохранить брак.

По словам специалиста, основная причина разводов — отсутствие модели здоровых отношений в родительской семье. Кроме того, около 40% разведенных супругов отмечают, что поспешили с заключением брака. Чтобы избежать этого, необходима работа с семейным психологом.

«Прежде чем хоронить отношения разводом, надо попробовать их полечить. Может, они еще живы? Ведь заживо не хоронят. Нужно приложить усилия», — цитирует слова Кульгавчук «Пятый канал».

Госдума рассмотрит возможность права на маткапитал для отцов-одиночек при их женитьбе. Документ разработали согласно постановлению конституционного суда, сообщает телеканал «360».