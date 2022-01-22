В Федерации биатлона Украины открестились от рекомендаций на запрет фото с россиянами

Представитель Федерации биатлона Украины прокомментировал рекомендации министерства спорта не фотографироваться с россиянами, а также не давать интервью на русском языке во время Олимпийских игр — 2022.

В украинский организации утверждают, что соответствующих рекомендаций не поступало.

«Первый раз о таком слышим, подобных рекомендаций федерация не получала. Если бы они были, то о них было бы известно. Но мы о таком слышим впервые», — передает ТАСС заявление.

Ранее министерство спорта Украины посоветовало своим атлетам не делать совместные фотографии с россиянами и не разговаривать по-русски во время интервью. Пекинские ОИ-2022 стартуют 4 февраля и продлятся две недели.