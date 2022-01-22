Два ассиста Капризова помогли «Миннесоте» победить «Чикаго»

Клуб «Миннесота Уайлд» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) победил в гостях «Чикаго Блэкхокс».

Прошедшая в Чикаго встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей из Миннеаполиса. У победителей дубль оформил нападающий Райан Хартман, еще по одной шайбе забросили Маркус Фолиньо, Кален Эддисон и Брэндон Дюхайм. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов записал на свой счет два ассиста.

Напомним, в сентябре 2021 года 24-летний Капризов подписал пятилетнее соглашение с «Миннесотой». За этот период россиянин должен заработать 45 миллионов долларов.