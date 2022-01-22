Бывший посол США Гилмор призвал лишить Россию членства во всех международных организациях

Москву и Минск необходимо «исключить» из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других структур, уверен экс-посол США Джеймс Гилмор.

В последнее время на Западе чаще стали звучать заявления об «агрессивных действиях» России. Москва отвергала нападки и подчеркивала, что подобным мнением пользуются как предлогом для расширения НАТО. Экс-посол в ОБСЕ призвал лишить РФ и «ее сателлита Белоруссию» членства во всех мировых структурах в статье издания Foreign Policy.

«Следует принять меры по исключению России из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ. ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинских соглашений, среди них — принцип, согласно которому ни одна страна не нападет на другую через признанные границы», — подчеркнул Гилмор.

Ранее член Совфеда Николай Федоров указал на необходимость радикальной модернизации ОБСЕ. Сенатор отметил, что это поможет организации реагировать на современные угрозы.