Авария с участием фургона затруднила движение по Торфяной дороге в Петербурге

Фургон УАЗ, следовавший по Торфяной дороге в Санкт-Петербурге, врезался в столб. Очевидцы сообщили о затрудненном движении на полосе.

Информация о происшествии появилась в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «Вконтакте». Как отмечали очевидцы, причиной инцидента могли стать погодные условия, а также плохое качество дорог. Пешеходы и другие автомобили в результате аварии не пострадали. Обстоятельства и подробности ДТП выясняются.

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