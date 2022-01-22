Посол России в Канаде Степанов выразил обеспокоенность возможным расширением НАТО

Расширение Североатлантического альянса к российским границам является необоснованным и вызывает беспокойство.

Российский посол в Канаде Олег Степанов выразил обеспокоенность возможным расширением НАТО к границам России. Об этом он заявил на канадском телеканале «CBC».

«Мы считаем, что расширение НАТО к нашим границам является необоснованным. Мы обеспокоены нашей безопасностью», — сказал он.

Степанов добавил, что Россия не планирует вторгаться на Украину. Также дипломат заявил, что диалог по гарантиям безопасности со странами Альянса может провалиться, если Москва не получит желаемого.