Украинский дипломат осознал, что спасение Украины в нейтральном статусе

Холодная война не закончилась с распадом СССР. Конец ей будет положен только тогда, когда Украина перестанет быть объектом спора между Западом и Россией.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Хвыля» высказал бывший заместитель украинского министра иностранных дел Александр Чалый.

«Я всегда говорил, последние 25 лет, что «холодная война» не закончилась в 91-м году формально и она может закончиться только тогда в Европе, когда коллективный Запад, прежде всего Соединенные Штаты, и Россия согласуют свои позиции в отношении геополитического статуса Украины. То есть пока они не заключат мир касательно Украины, «холодная война» в Европе будет продолжаться», — объяснил дипломат.

Но, если «холодный мир» между Россией и Западом все же будет достигнут, и Украина получит геополитический статус, ее будущее по-прежнему останется неясным.

Федеральное агентство новостей /

Даже нейтральный статус Украина может приобрести в одном из двух форматов – либо по австрийской формуле, либо по финской. Но в любом случае, пока у страны нет четкого общепризнанного геополитического статуса, она остается серой зоной.

«Касательно «холодного мира», в этом и есть трагедия, что в этом случае у нас нет никакого геополитического статуса и за нас продолжается борьба всеми силами и возможностями между коллективным Западом и Российской Федерацией, — добавил Чалый. — И она очень опасна, потому что она может привести к варианту четвертому – это ФРГ и ГДР. Он уже начался – мы фрагментированы, но эта фрагментация может пойти и дальше, и мы рискуем собственной соборностью»

Напомним, ранее британское издание опубликовало мнение местных аналитиков о том, что Североатлантический альянс не должен защищать Киев, так как ввязавшись из-за Украины в конфликт с Россией Запад, и в первую очередь США может столкнуться с непредвиденными, а значит с непосильными трудностями.