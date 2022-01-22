Постпред США Томас-Гринфилд оценила вероятность перекрытия Россией поставок газа

Перекрытие газа в Европу в ответ на возможные санкции было бы невыгодно для России. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Американский дипломат в интервью итальянской телерадиокомпании «RAI» ответил на вопрос о том, есть ли у Вашингтона план на случай, если Россия в ответ на ограничительные меры приостановит поставки «голубого топлива». Постпред отметил, что США намерены близко сотрудничать.

«Тесно сотрудничать с союзниками для их поддержки в случае любых действий против европейских партнеров, включая возможность действий русских в отношении трубопровода», — отметил постпред.

Дипломат уверен, что это бы в равной степени навредило бы и России. По его словам, Москва не заинтересована в перекрытии доступа газа для европейцев.