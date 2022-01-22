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WP: CША намерены попросить Россию не публиковать ответ по гарантиям безопасности

Общество
WP: CША намерены попросить Россию не публиковать ответ по гарантиям безопасности

Представители властей США попросили российских коллег не публиковать письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом сообщает The Washington Post.

Высокопоставленный источник газеты в Госдепе допустил, что Кремль может решить опубликовать документ. Ожидается, что российская сторона получит его на следующей неделе.

Представитель внешнеполитического ведомства США рассказал, что письменный ответ будет включать американские предложения по вопросам безопасности и демонстрировать заинтересованность в продолжении диалога. WP отмечает, что документ не будет содержать обещания в отказе НАТО от расширения.

Источник в Белом доме в свою очередь сообщил, что администрация США считает важным передачу письменного ответа, поскольку в данном случае документ может быть прочитан лично президентом России Владимиром Путиным. Американская сторона не намерена исключать возможности дипломатического решения. Об этом информирует телеканал «360».

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