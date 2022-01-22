Палата представителей США рассмотрит проект санкций против России

Конгресс США рассмотрит инициативу демократов о санкциях в отношении России в случае эскалации напряженности вокруг Украины.

Документ представил глава комитета по иностранным делам палаты Грегори Микса. Его текст идентичен сенатской версии проекта.

Согласно инициативе, ограничительные меры должны быть введены против российского лидера Владимира Путина, премьер-минстра РФ, глав МИД и Минобороны РФ, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Ограничительные меры также затрагивают проект «Северный поток — 2».

Инициатива для принятия должна быть утверждена каждой из палат Конгресса США. После этого документ поступит на подпись главе Белого дома. Об этом информирует телеканал «360».