ПФР напомнил о праве многодетных россиянок на досрочную пенсию

Многодетные матери имеют право на досрочный выход на пенсию. Об этом сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).

Пресс-служба ПФР на странице «ВКонтакте» напоминает, что в ситуации, когда женщина воспитывает троих детей, то ей полагается пенсия с 57 лет. При наличии четырех детей пенсионный возраст снижается до 56.

Если же у россиянки пятеро детей, она может оформить пенсию в 50 лет. Во всех случаях у женщины должен быть трудовой стаж не меньше 15 лет.

Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить размер выплат выше уровня инфляции. После этого депутаты Госдумы утвердили законопроект об индексации пенсий на 8,6%, информирует телеканал «360».